Syrie: les drones des terroristes conçus par des experts formés dans des pays producteurs

© Sputnik. Maksim Blinov Les drones impliqués dans l'attaque en Syrie seraient au nombre de 13

La conception et l'utilisation des drones fabriqués par les terroristes en Syrie sont des tâches sérieuses dont la réalisation nécessite une formation et une expérience importantes, selon le vice-chef du département de la construction et de l'emploi des drones de l'état-major des forces armées russes Alexandre Novikov.

«En dépit de leur apparence simpliste, leur fabrication nécessite des connaissances spécifiques, surtout en matière d'aérodynamique et de radioélectronique», a souligné l'officier russe.

© Sputnik. le ministère russe de la Défense Les drones lancés contre les bases russes en Syrie, un «génie sorti de sa bouteille»

Bien que certaines des pièces utilisées dans ces appareils soient en vente libre, leur construction et utilisation dans le cadre d'un système unique relève d'un problème d'ingénierie complexe, a-t-il ajouté.

Toujours d'après lui, les terroristes syriens ont reçu des drones de «nouveaux types» dès que ces derniers ont été commercialisés dans divers pays du monde.

L'état-major interarmées russe est en train de mener des études dans l'objectif de définir les pays producteurs des drones utilisés pour les attaques contre les sites et appareils des forces armées russes en Syrie.