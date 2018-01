La Cour internationale, pourra-t-elle lever le blocus du Qatar?

La déclaration du porte-parole, Lulwa al Khater, a été faite sur fond du rapport du haut-commissaire aux droits de l'homme de l'Onu faisant état de toutes les violations commises par les pays effectuant le blocus. Le rapport indique que les mesures introduites contre le Qatar font partie d'une guerre économique.

Cependant la partie opposée estime à propos du blocus du Qatar qu'elle a exercé son droit légitime et n'a violé aucune loi, ni aucune charte internationale.

«Le Qatar n'aura jamais gain de cause, son initiative est vouée à l'échec. Le but de son action en justice est d'attirer l'attention de l'opinion internationale et de créer un background médiatique. En réalité, cela n'aura aucun impact sur le blocus imposé», a confié à Sputnik le politologue émirati Abdel Khaliq Abdallah.

Par contre, l'enseignant qatari de sciences politiques Ali al Heil a indiqué à Sputnik que Doha vise non seulement à lever le blocus, mais aussi à obtenir de la part de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de Bahreïn une compensation pour les dommages subies.

© REUTERS/ Fadi Al-Assaad/File Photo Qatar: la campagne des pays arabes contre Doha avait été planifiée

«Le Qatar s'adresse à la Cour internationale avec un grand retard. Il fallait le faire dès la première semaine. Ce retard s'explique par le fait que Doha croyait longtemps au succès de la médiation du Koweït», a-t-il ajouté.

Hasan Jony, professeur de droit international à l'Université du Liban, estime, pour sa part, que le blocus du Qatar est une violation flagrante du droit international et de la Charte de l'Onu.

«En vertu de la Charte, seul le Conseil de sécurité de l'Onu a le droit d'imposer des sanctions ou le blocus d'un État. L'action des quatre États arabes n'est pas un boycott, mais juste un blocus», a-t-il signalé à Sputnik, citant en appui le préjudice causé aux habitants du Qatar.