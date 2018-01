Trump déclare avoir une «très bonne relation» avec Kim Jong-un

«J'ai probablement une très bonne relation avec Kim Jong-un. J'ai des relations avec des gens, je pense que vous seriez surpris», a déclaré jeudi Donald Trump au Wall Street Journal.

Interrogé pour savoir s'il avait parlé avec le leader nord-coréen, le Président s'est refusé à tout commentaire: «Je ne dis pas que je lui ai parlé ou que je ne lui ai pas parlé. Je ne veux simplement pas commenter.»

Jusqu'à présent, ces deux dirigeants n'ont fait que s'insulter et échanger des menaces de guerre nucléaire. Donald Trump a notamment déclaré que son bouton nucléaire était «beaucoup plus grand et puissant» que celui de M.Kim. Le Président américain avait aussi qualifié le chef suprême de la Corée du Nord de «fou», d'«homme-fusée» et de «chiot malade».