Quand Buzzfeed appelle Moscou «de New York, mais depuis un numéro ukrainien»

C'est sur sa page Facebook que Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a évoqué un coup de fil étrange qu'elle a reçu à première vue de New York, mais depuis… un numéro ukrainien. Ses interlocuteurs (une femme et deux hommes) ont demandé le contact d'un diplomate russe dont le nom avait été mentionné dans des publications de BuzzFeed dans le contexte de la retentissante histoire «d'ingérence russe» dans la présidentielle américaine.

«Je reçois un appel WhatsApp. C'est une jeune femme qui affirme qu'elle travaille pour le fameux BuzzFeed ou qu'elle y est liée. Elle me demande comment joindre le diplomate russe Mikhaïl Kalouguine. Celui-là même qui est régulièrement sur BuzzFeed la cible de fake news, selon lesquelles il aurait presque seul fait élire Trump», a écrit Maria Zakharova, rappelant que le ministère russe avait «à chaque fois commenté ces bêtises».

Lorsque Maria Zakharova s'est rendue compte qu'elle parlait à un abonné appelant d'un numéro ukrainien et qu'elle a demandé pourquoi BuzzFeed lui téléphonait d'Ukraine, on lui a répondu que l'appel «venait de New York, mais depuis un numéro ukrainien» et que le pays d'origine de l'abonné «n'avait aucun rapport avec l'affaire».