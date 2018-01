Le médecin de Trump révèle la vérité sur sa santé

La stabilité mentale et la santé en général du Président américain demeurent des sujets chauds ces derniers temps. Dans une tentative de dissiper tous les doutes, la Maison-Blanche a invité un médecin pour tirer des conclusions.

La santé du Président américain est un débat sans fin. Donald Trump est, à 71 ans, «en excellente santé», a informé vendredi soir la Maison-Blanche en citant le médecin Ronny Jackson, qui était auparavant responsable de la santé de son prédécesseur Barack Obama.

«La visite médicale du Président aujourd'hui à l'hôpital national militaire de Walter Reed s'est extraordinairement bien passée. Le Président est en excellente santé », a déclaré le médecin.

C'était la première visite médicale du Président depuis son accession au pouvoir il y a près d'un an.

La Maison-Blanche doit publier un bilan complet qui se limite au poids, à la pression artérielle et au taux de cholestérol.

Alors que ses détracteurs s'interrogent ouvertement sur sa santé mentale, aucun examen psychiatrique n'a été prévu pour le Président qui s'est lui-même qualifié de «génie stable».

Dans le livre à paraître «Fire and Fury: Inside the Trump White House» (Le feu et la fureur dans la Maison-Blanche de Trump), l'auteur Michael Wollf déclare que «Trump est intellectuellement incapable d'être Président américain, il ne lit pas, il n'écoute pas, il n'est pas profondément curieux.»

M.Trump a précédemment affirmé n'avoir jamais parlé à l'auteur du nouveau livre.

En outre, des médias ont soulevé des questions sur la santé de Donald Trump après qu'il a interrompu à deux reprises son discours à la Maison-Blanche à la mi-novembre pour prendre une gorgée d'une bouteille qu'il ne pouvait pas trouver immédiatement.