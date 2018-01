Un attentat contre un haut fonctionnaire à Bagdad aurait coûté la vie à sept personnes

Le cortège du chef du conseil de la province de Bagdad Riyad al-Adad a été samedi la cible d'un attentat suicide commis dans un des quartiers du nord de la capitale irakienne, annonce la chaîne de télévision Al Sumaria

«Le kamikaze qui s'est fait exploser sur la place d'Aden a pris mon cortège comme cible. Un de mes gardes de corps a été tué, trois autres ont été blessés», a déclaré Riyad al-Adad cité par la chaîne de télévision.

Selon le portail Al Baghdadia News, dans cet attentat, sept personnes ont été tuées et huit autres blessées, y compris des collaborateurs de services de sécurité et des badauds. Le terroriste conduisait une moto chargée d'explosifs et a déclenché son détonateur à l'approche de la voiture du haut fonctionnaire, précise le portail.