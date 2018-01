Une attaque au couteau dans une église au Mexique fait un mort et quatre blessés

Un massacre s'est produit dans les alentours de Mexico, au moins une personne a été tuée et quatre autres blessées, a indiqué samedi le journal Universal. Un homme armé d'un couteau s'est attaqué aux fidèles présents dans une église, puis a réussi à s'enfuir. L'incident a eu lieu à Ecatepec, banlieue troublée de la capitale mexicaine.

Par la suite, la police a appréhendé l'assaillant. Les motivations de l'homme de 33 ans restent à préciser. Au moment des faits, il était peut-être sous l'emprise de drogues. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de l'incident.

En juillet 2017, des inconnus avaient ligoté et tué un prêtre de 73 ans dans l'une des églises dans la même banlieue. L'année dernière a été marquée par le plus haut niveau de violence au cours des dernières décennies. Selon les statistiques officielles, entre janvier et novembre plus de 23.100 assassinats ont été commis au Mexique.