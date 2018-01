Des globes terrestres avec la Crimée russe mis en vente en France

Selon Rossia 24, la découverte de globes terrestres sur lesquels la Crimée fait partie de la Russie a été faite par la secrétaire de l'ambassade ukrainienne en France, Irena Karpa. Il s'est avéré que les globes ont été fabriqués sur la commande du groupe Eyrolles.

Kiev réagit vivement à toute publication mettant en question l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine. En novembre dernier, un article du New York Times dans lequel la Crimée était représentée sur la carte comme un «territoire contesté» avait suscité l'indignation du ministère ukrainien des Affaires étrangères.

© Sputnik. Sergey Malgavko La Crimée est prête à accueillir des étrangers et Kiev n'y pourra rien

La Crimée et la ville de Sébastopol sont redevenues russes à l'issue d'un référendum tenu en mars 2014 dans le sillage de la crise politique en Ukraine consécutive au renversement du Président Viktor Ianoukovitch en février de la même année. À l'issue du scrutin, dont les résultats ne sont pas reconnus par Kiev et ses partenaires occidentaux, plus de 96% des votants se sont prononcés en faveur de la réunification avec la Russie.

L'Ukraine estime toujours que la Crimée lui appartient, bien que la direction russe ait plus d'une fois indiqué que le référendum s'était tenu dans le plein respect du droit international et la Charte des Nations unies. Vladimir Poutine a déclaré que le dossier de la Crimée était «définitivement clos».