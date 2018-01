La reine d’Angleterre se livre sur «le poids de la couronne»

Être reine n’est pas toujours facile et les révélations de la reine d’Angleterre en sont un exemple parfait. Ainsi, dans une bande-annonce du film relatant son couronnement, Elizabeth II a avoué que la couronne était tellement lourde qu’elle était parfaitement capable de «briser la nuque» à celui qui la portait.

La reine d'Angleterre, Elizabeth II a évoqué le danger émanant de la couronne royale dans une bande-annonce d'un film de la BBC dédié à son arrivée au pouvoir.

«Je ne pouvais pas baisser la tête pour lire mon discours pendant le couronnement car je comprenais que la couronne pouvait me briser la nuque», a-t-elle avoué.

Pas de tournage de Star Wars dans le parc d'Élisabeth II

Il est indiqué que la couronne pèse presque 1,3 kilogramme étant donné qu'elle est ornée de 2.868 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes et de quelques centaines de perles.

En outre, la reine a également raconté d'autres détails piquants concernant la procédure du couronnement. Ainsi, elle a mentionné qu'une robe ornée de perles et cousue de fils d'or et d'argent ne permettait pas à une femme de se déplacer normalement vu son poids et sa longueur.

Rappelons que le couronnement d'Elizabeth II a eu lieu le 2 juin 1953 lorsqu'elle avait 27 ans.