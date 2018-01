Un vice-ministre syrien: la force américaine en Syrie «est fictive et ne nous fait peur»

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Al-Mayadeen, le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Faisal al Mikdad a commenté l'idée américaine de créer la prétendue Force de sécurité aux frontières en Syrie

«La force des États-Unis en Syrie est fictive et ne nous fait peur. Nous sommes sûr que la Syrie restera unifiée», a-t-il déclaré.

Il a également souligné que l'armée syrienne et ses alliées étaient vigilante face à toutes les tentatives de remettre en cause l'intégrité de la République.

«Ils ont reçu notre message et ils savent que l'armée syrienne est capable d'atteindre ses objectifs», a-t-il ajouté.

Selon le diplomate, la présence des forces américaines et turques ne répond pas aux intérêts du peuple syrien et est illégitime et hostile.

«Nous allons considérer n'importe quelle présence illégitime sur notre sol comme une manifestation d'agression», a conclu M. Mikdad.

Auparavant, le porte-parole de la coalition anti-Daech emmenée par les Etats-Unis avait annoncé la création de la prétendue Force de sécurité aux frontières sur les territoires syriens sous son contrôle. Selon lui, cette force sera positionnée dans la vallée de l'Euphrate, sur la limite occidentale de la zone contrôlée par les forces démocratiques syriennes (FDS) et le long des frontières avec l'Irak et la Turquie.