Des analystes estiment la force nucléaire à disposition de Pyongyang

Deux analystes américains, Hans Christensen et Robert Norris, affirment que Pyongyang disposeraient d'une vingtaine d'ogives nucléaires opérationnelles.

«Compte tenu des informations dont on dispose, nous évaluons avec circonspection le nombre d'ogives nucléaires pour lesquelles la Corée du Nord a pu produire assez de matériaux radioactifs à entre 30 et 60 pièces. Elle a pu en assembler entre 10 et 20. Il est possible que la Corée du Nord soit dotée d'ogives nucléaires pour missiles à courte portée telle que les Rodong», ont-ils affirmé dans la revue Bulletin of Atomic Scientists.

Les USA souhaitent établir un blocus naval de la Corée du Nord

Au demeurant, les scientifiques ont souligné qu'il n'existait pour le moment aucune preuve que la Corée du Nord pourrait «présenter une ogive nucléaire opérationnelle dans le rayon d'un missile nucléaire intercontinental».

Les représentants de 20 pays réunis mardi à Vancouver se sont entendus pour respecter strictement le régime des sanctions imposé à la Corée du Nord par l'Onu.

Auparavant, les Nations Unies avaient de nouveau renforcé les sanctions à l'encontre de Pyongyang, qui poursuit ses essais nucléaires et balistiques.

Afin de résoudre le problème nucléaire nord-coréen, la Russie et la Chine avancent l'idée d'un «double moratoire» qui prévoit une suspension simultanée des essais nucléaires de Pyongyang et des manœuvres militaires américano-sud-coréennes, afin de relancer les négociations.