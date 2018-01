Syrie: des militaires russes aident à évacuer des civils dans la banlieue de Damas

© Sputnik. Michael Alaeddin Les troupes syriennes brisent le siège d’une base encerclée par des groupes armés

Une opération d'évacuation des civils de la Ghouta orientale est actuellement menée par des militaires russes du centre de réconciliation des parties en Syrie conjointement avec le Croissant-Rouge arabe syrien.

Ainsi, dans la nuit de vendredi à samedi, une dizaine de personnes, dont trois enfants qui étaient hospitalisés en urgence, ont été évacuées de la localité de Douma, se trouvant sous le contrôle de groupes armés.

D'après les personnes évacuées, la population civile souffre de la famine dans cette zone de désescalade, tandis que les groupes armés les empêchent de rejoindre les régions se trouvant sous le contrôle de forces gouvernementales.

«Cela fait deux ans que nous avons demandé à ce que l'on nous laisse partir, mais ces groupes étaient inflexibles», a expliqué aux journalistes Akra Muhammad, mère d'un enfant grièvement blessé à la tête.

Son enfant et elle-même ont pu être évacués après de longues négociations entre le Centre russe de réconciliation des parties et les chefs des forces des rebelles locaux.

L'opération humanitaire dans la Ghouta orientale suivra son cours, a assuré aux journalistes le directeur du Centre, le général de brigade Youri Ievtouchenko.

«Nous faisons beaucoup d'effort pour évacuer les autres civils de la Ghouta orientale afin de les conduire dans des centres hospitaliers», a-t-il déclaré.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov Près de 1.300 actions humanitaires effectuées par la Russie sur le sol syrien en 2017

Quatre zones de désescalade ont été mises en place en Syrie: dans la Ghouta orientale, dans les gouvernorats d'Idlib et de Deraa, ainsi que près de la ville de Homs.

La Russie a réalisé l'année dernière 1.296 actions humanitaires en Syrie. La population a reçu de la nourriture, des médicaments et des produits de première nécessité d'un poids total de plus de 2.000 tonnes. Plus de 67.000 Syriens ont reçu une aide médicale.