La nouvelle stratégie des USA est un reflet de la guerre froide, selon Pékin

© AFP 2018 Staff Pentagone: la domination militaire US touche à sa fin

La présence de la Chine dans la nouvelle stratégie américaine de défense est un reflet de la mentalité de la guerre froide qui risque de faire en sorte qu'un monde globalisé et développé resteront des idéaux inaccessibles, lit-on dans une déclaration publiée sur le site de l'ambassade de Chine aux États-Unis.

Le secrétariat américain à la Défense a publié vendredi la nouvelle Stratégie de défense nationale. Ses principes majeurs sont le passage de la lutte contre le terrorisme à la compétition avec les «grandes puissances» comme la Russie et la Chine qui menaceraient les États-Unis, et la création à cette fin de forces armées puissantes grâce au développement des forces nucléaires stratégiques, de la défense antimissile et des capacités cybernétiques.

© Photo. Pixabay Les USA relancent la course nucléaire

«Nous avons remarqué le contenu lié à la Chine dans la Stratégie de défense nationale […].La paix et le développement sont les thèmes de notre époque et sont aussi des aspirations partagées par l'humanité. Cependant, si certaines personnes regardent le monde à travers le prisme de la guerre froide […], elles sont condamnées à ne voir que le conflit et la confrontation. Dans un tel état d'esprit, la paix et le développement mondiaux sont des idéaux inaccessibles», peut-on lire dans le communiqué.