Et si Donald Trump trompait sa femme?

L’auteur du livre concernant Donald Trump «Fire and Fury: Inside the Trump White House» (Le Feu et la fureur: A l'intérieur de la Maison-Blanche de Trump, en français), Michael Wolff a suggéré que le chef de l’État américain aurait une liaison avec une autre femme à l’antenne d’une émission de Media ITE.

Michael Wolff , journaliste et auteur du livre à scandale «Fire and Fury: Inside the Trump White House», a affirmé que le Président américain trompait sa femme Mélania, lors d'une émission de Media ITE

L'animateur Bill Maher a demandé à M.Wolff si son livre contenait quelques informations dont les Américains n'avaient eu vent. L'écrivain a répondu par l'affirmative, mais n'a pas dévoilé de détails.

«Il y a quelque chose dont je suis absolument sûr. Mais c'est si provocant qu'aucune preuve ne serait trouvée», a-t-il indiqué.

Quand M.Maher a précisé s'il s'agissait d'une femme, Micahel Wolff n'a pas nié cette supposition. En outre, il a annoncé que le chef de l'État américain aurait une liaison.

Le livre Fire and Fury: Inside the Trump White House est paru au début de janvier pour devenir un best-seller aux États-Unis. Il soulève des détails sensibles sur Donald Trump et sa famille. L'ouvrage de Michael Wolff affirme notamment que M.Trump ne comptait pas devenir Président, sa victoire ayant été inattendue pour lui et son épouse, mais aussi que Ivanka, la fille de Donald Trump, souhaiterait devenir la première femme Présidente des États-Unis. Certains conseillers de Donald Trump auraient même été préoccupés par sa santé mentale.

La Maison-Blanche a catégoriquement démenti le contenu du livre et l'avocat de M.Trump a adressé à l'auteur et à l'éditeur un lettre pour exiger de suspendre la publication et la diffusion de l'ouvrage.