L'armée syrienne libère l'aérodrome d'Abou Douhour

Les militaires syriens ont repris le contrôle de la base aérienne d'Abou Douhour et de six villages avoisinants, jusque-là sous le contrôle des djihadistes du Front al-Nosra.

Les troupes gouvernementales syriennes et les forces alliées ont libéré la base aérienne d'Abou Douhour et six villages dans le sud de la province d'Idlib, selon les médias locaux.

La reprise de l'aérodrome a été annoncée par un «média de guerre» du groupe chiite libanais Hezbollah, l'un des principaux soutiens du gouvernement de Damas dans la crise syrienne. La libération des villages a été quant à elle constatée par l'agence publique Sana.

Jusqu'à aujourd'hui, la base aérienne était contrôlée par les terroristes du groupe Front al-Nosra qui livraient une féroce résistance aux militaires syriens. Le 10 janvier, les forces gouvernementales étaient parvenues à chasser les djihadistes de l'aérodrome, mais ces derniers se sont de nouveau emparés de la base après avoir reçu des renforts.

Les forces syriennes stationnées dans la base d'Abou Douhour avaient défendu le site pendant environ trois ans. En septembre 2015, les terroristes ont finalement pris le contrôle de l'aérodrome, après quoi le commandant de la base aérienne, le général Ihsan Az-Zahouri, et les militaires ayant survécu aux combats ont été exécutés.