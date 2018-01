Dix civils blessés dans les frappes turques à Afrine

© AP Photo/ Burhan Ozbilici Ankara informe Damas et Moscou du déroulement de son opération à Afrin

Dix civils, dont deux enfants, ont été blessés dans les frappes aériennes turques sur la ville syrienne d' Afrine , a annoncé à Sputnik une source au sein du conseil du canton d'Afrine.

«Selon les derniers rapports, dix personnes ont été blessées, dont trois grièvement. On compte deux enfants parmi les blessés», a fait savoir l'interlocuteur de l'agence.

Les autorités de la ville ont appelé les habitants à donner leur sang pour les blessés.

Plus tôt dans la journée, l'état-major interarmées turc avait annoncé le lancement de l'opération Rameau d'olivier contre les groupes paramilitaires kurdes stationnés dans la zone d'Afrine, dans le nord de la Syrie.

Par la suite, les forces russes déployées dans la région concernée y ont été retirées et transférées dans la région de Tell Adjar de la zone de désescalade de Tell Rifaat. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a fait savoir qu'Ankara informait Damas et Moscou de l'évolution de la situation dans la zone d'Afrine.