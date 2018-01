Crash d’un hélicoptère d'attaque de l’armée US, deux soldats tués

Un hélicoptère d'attaque Apache de l'armée américaine s'est écrasé samedi matin alors qu'il effectuait une mission d'entraînement de routine au Fort Irwin & Centre d'entraînement national en Californie, l'un des grands centres d'entraînement des forces armées des États-Unis, relate Fox News.

Le pilote et le copilote de l'aéronef ont tous deux été tués.

«La cause de l'accident fait actuellement l'objet d'une enquête et les notifications aux proches sont en cours, nous ne pouvons donc pas fournir plus de détails pour le moment», a annoncé le service de presse du Pentagone.

L'AH-64 Apache est un hélicoptère d'attaque fabriqué par Boeing dans l'Arizona. L'appareil est doté d'une tourelle-canon M230 de type chaingun de calibre 30 mm. Il peut emporter tout une panoplie de roquettes et de missiles.

Le coût originel d'un AH-64A était de 14,5 millions de dollar US.