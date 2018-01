Allemagne: le SPD fait un pas de plus vers une coalition avec Merkel

Les sociaux-démocrates allemands ont fini par approuver dimanche le principe d'une coalition avec Angela Merkel , faisant ainsi un pas supplémentaire vers l'éventuelle formation du gouvernement fédéral.

La semaine prochaine, le SPD emmené par Martin Schulz et les conservateurs dirigés par Angela Merkel commenceront des discussions pour élaborer un «contrat de coalition».

La chancelière fédérale a salué ce résultat, tout en soulignant que «de nombreuses questions doivent encore être résolues» et qu'«il reste beaucoup de travail». Après sa victoire électorale à l'automne, Mme Merkel avait déjà échoué à former une alliance avec les Verts et les libéraux.

© AP Photo/ Markus Schreiber Près de la moitié des Allemands réclament le départ de Merkel

Le futur gouvernement allemand pourrait prendre ses fonctions mi-mars, soit six mois après la tenue des élections législatives lors desquelles la coalition CDU/CSU d'Angela Merkel a obtenu 32,9% des voix et les sociaux-démocrates 20,5%.

La quête d'une majorité a été également compliquée par le score record réalisé par l'Alternative pour l'Allemagne (13%).