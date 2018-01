Les USA annoncent la date du transfert de leur ambassade à Jérusalem

Lors d'un discours devant le Parlement israélien, Mike Pence a annoncé que le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem aurait lieu avant fin 2019.

«Dans les prochaines semaines, notre administration va présenter son projet d'ouvrir l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et elle va ouvrir avant la fin de l'année prochaine», a-t-il déclaré.

«Jérusalem est la capitale d'Israël et, en tant que telle, le Président Trump a donné pour instruction au Département d'État d'entamer les préparatifs du transfert de notre ambassade de Tel Aviv à Jérusalem», a-t-il poursuivi sans fournir de date précise.

D'après lui, le «Président Trump a écrit l'histoire» en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. «Il a corrigé une injustice vieille de 70 ans, il a tenu sa promesse envers le peuple américain», a-t-il insisté.

L'intervention de M.Pence à la Knesset a été interrompue au début de son discours par les députés de la Liste arabe unie, qui ont tenté de perturber le discours du vice-président. Cependant, ils ont été expulsés de la salle par la sécurité, après quoi l'Américain a déclaré qu'il était honoré «d'être à Jérusalem, capitale de l'État d'Israël».

Le Président Donald Trump a annoncé le 6 décembre que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale d'Israël et que l'ambassade américaine y serait transférée de Tel Aviv.

L'initiative a provoqué la colère dans de nombreux pays dans le monde arabe, ainsi que des émeutes dans les territoires palestiniens. Des heurts entre manifestants et forces de sécurité israéliennes ont fait des morts et plusieurs dizaines de blessés en Cisjordanie et à la frontière entre Israël et la bande de Gaza.