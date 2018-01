Pourquoi des membres de Daech passent-ils à Al-Qaïda?

De plus en plus de terroristes de Daech, déçus de la vision de l'islam partagée par les leaders de l'organisation, la quittent pour rejoindre Al-Qaïda. D'ailleurs, «de nombreux membres de Daech ont des parents ou des amis au sein d'Al-Qaïda», a raconté à Sputnik David Cook, spécialiste en études religieuses, professeur adjoint à l'Université Rice de Houston, au Texas.

© AFP 2018 NICHOLAS KAMM «Les USA ont contribué davantage à la création de Daech qu’à sa liquidation»

La seule chose qui retient les terroristes est le fait d'avoir prêté allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi, précise l'expert. Ils doivent d'abord recevoir l'aval de leurs leaders spirituels pour violer leur serment.

Quelles sont donc les différences entre Daech et Al-Qaïda? «Daech voulait surtout créer un califat islamique avec un territoire précis. Al-Qaïda jugeait cela prématuré», explique M.Cook, et cette position pourrait la rendre plus attrayante pour les terroristes. En outre, «Daech jugeait nécessaire de maximiser les attaques contre les musulmans dans le but de purifier ce qu'ils considèrent comme un islam "corrompu"».

Al-Qaïda attire de nouveaux membres essentiellement via les réseaux, poursuit le spécialiste. En effet, les nouvelles recrues ont d'habitude entre eux des liens de parenté ou sociaux. D'autres sont attirés par le football, des prédicateurs, etc.

© AFP 2018 Abdullah Doma Des terroristes auraient utilisé une bombe artisanale sur l’oléoduc du nord de la Libye

L'une des raisons pour lesquelles les gens peuvent être attirés en ce moment par Al-Qaïda est sa volonté de travailler avec des groupes différents. «Une autre différence consiste dans le fait que Daech a essayé d'incorporer plusieurs groupes et l'a souvent fait de force».

Beaucoup de membres ont quitté Al-Qaïda après l'assassinat d'Oussama ben Laden en 2011, parce que le nouveau leader, Ayman al-Zawahiri, n'était pas aussi charismatique, ajoute l'expert. À présent, Al-Qaïda essaie de recruter des combattants de Daech en fuite.