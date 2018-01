Panique à bord: quand les avions de ligne atterrissent in extremis

Le plus récent de ces «exploits» est celui d'un pilote qui a réussi à faire atterrir son avion à Düsseldorf, dans l'ouest de l'Allemagne, en plein milieu de la violente tempête Friederike, qui a fait déjà plusieurs morts dans le pays.

L'atterrissage, ressemblant plutôt à une scène tirée d'un film d'action hollywoodien, a été filmé et posté sur YouTube. Cette scène d'une durée d'une minute trente a déjà été visionnée plus de 1,3 million de fois.

En janvier, un avion de la compagnie turque Pegasus Airlines a raté son atterrissage et glissé sur une falaise à l'aéroport de Trabzon, en Turquie, dimanche 14 janvier. L'appareil n'a stoppé sa course qu'à quelques mètres de la mer Noire..L'incident s'est produit à cause des conditions météorologiques. Comme il pleuvait, la piste était mouillée lors de l'atterrissage. L'avion a eu également des problèmes pour ralentir sur la piste. Selon le plan de vol, il avait une vitesse de 204 km/h sur le dernier tiers de la piste.En octobre, le Boeing 737-800 de la compagnie aérienne polonaise Enter Air devait atterrir à l'aéroport de Salzbourg un dimanche matin, mais a affronté un vent d'une vitesse de 80 km/h.Pourtant, malgré le vent, les pilotes ont réussi à amorcer une descente, mais au sol, l'avion s'est penché brusquement vers la droite et son aile a presque touché la piste. Lorsque l'aéronef a finalement touché terre, les roues ont rebondi et les pilotes ont dû reprendre de l'altitude.En conséquence, le vol est reparti vers Francfort, en Allemagne, où l'avion a atterri sans problème.

Il n'y a pas que la mauvaise météo qui soit capable de provoquer des incidents graves dans les aéroports, il y a aussi, malheureusement, des erreurs humaines.

En juillet 2017, un avion de ligne de la société aérienne Air Canada en provenance de Toronto a par erreur commencé à atterrir non pas sur la piste de décollage et d'atterrissage, mais sur la piste de roulement où quatre autres avions se trouvaient à ce moment-là.

Les contrôleurs aériens ont réussi à arrêter à temps le pilote. L'avion a atterri avec succès à la seconde tentative. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés.

Ces incidents malheureux n'empêchent heureusement pas les passagers de prendre l'avion pour se rendre aux quatre coins de la planète. En 2017, le nombre de passagers transportés par avion a atteint 4 milliards, soit l'équivalent de 127 passagers par seconde, selon l'IATA.