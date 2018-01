Bombardements incessants: quatrième jour des frappes turques sur la région d'Afrine

© AFP 2018 ARIS MESSINIS Offensive sur Afrine: les Kurdes auraient détruit cinq chars turcs (vidéo)

L'armée turque continue de mener des raids aériens contre les positions des YPG dans la région d'Afrine , en Syrie, dans le cadre de l'opération «Rameau d'olivier», a indiqué le correspondant de Sputnik.

Selon lui, d'intenses bombardements ont toujours lieu. La ville de Rajo, située non loin de la frontière, est notamment sous le feu de l'aviation turque.

Les positions kurdes sont aussi la cible des chars et des pièces d'artillerie déployés à la frontière entre la région d'Afrine et la ville turque de Kilis.

Des combats acharnés se déroulent également entre les militaires turcs et les YPG aux alentours de la ville de Gulbaba, près de Kilis. Ankara continue d'acheminer du matériel et des troupes dans la région d'Afrine via le point de contrôle de Öncüpınar à Kilis.

Depuis le début de l'offensive turque, lancée le samedi 20 janvier, la province turque de Hatay a été la cible de plusieurs pilonnages depuis la région d'Afrine.

Le Président syrien Bachar al-Assad a déclaré que l'agression turque contre la ville d'Afrine était liée à la politique que mène Ankara depuis le début de la crise en Syrie, à savoir celle d'un appui aux extrémistes. Moscou a exprimé ses préoccupations face à la situation dans la zone d'Afrine et a appelé les parties en conflit à faire preuve de retenue réciproque.