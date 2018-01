«Intervention divine»: cours de sécurité civile animé par des soldats israéliens

L’intervention divine permet de déjouer des attentats et tous les phénomènes naturels surviennent par la volonté de Dieu. Attention, il ne s’agit point là d’un cours de catéchisme, mais des idées contenues dans les brochures distribuées par des soldats israéliens aux écoliers qui suivent les cours de sécurité civile.

«Tous les phénomènes naturels se produisent par la volonté de Dieu» — tel est le message contenu dans des livrets distribués aux élèves de 5ème pendant les cours de sécurité civile dispensés dans les écoles israéliennes, rapporte le journal Haaretz.

«Même si on dispose d’informations confirmant un risque élevé de tremblement de terre, il n’aura pas lieu si Dieu ne le veut pas», dit son texte. On y dit également que c’est l’«intervention divine» qui permet de déjouer les attentats terroristes.

À la question visant à savoir s’ils ne s’étaient pas trompés de livrets et n’avaient apporté dans les écoles laïques ceux destinés aux écoles religieuses, les représentants du Commandement du Front intérieur ont répondu que les supports en question étaient universels.

C’est Chico Menashe , adjoint au directeur du réseau de radiodiffusion Kan, qui a été le premier à évoquer ces publications sur sa page Twitter. Cela a provoqué une vague de critiques sur les réseaux sociaux, si bien que le ministre israélien de l’éducation a dû intervenir pour souligner que nul ne cherchait à influencer l’identité religieuse des enfants.

D’après Haaretz, beaucoup de parents se montrent préoccupés par le fait que ces dernières années des citations de l’Ancien testament sont de plus en plus présentes dans les manuels scolaires et que les cérémonies qui se déroulaient avant sous le contrôle des enseignants se tiennent désormais dans des synagogues en présence de serviteurs du culte.