QUIZ: Le conflit syrien au travers des déclarations de personnalités politiques

Premiers affrontements, appels à la retenue, puis prise de position bien déterminée et presqu’inflexible sur le dossier — depuis son éclatement en mars 2011, le conflit syrien reste l’un des principaux dossiers de l’ordre du jour international, ce qui rend inévitable l’incessant flux de déclarations à son propos. Nous en avons sélectionné dix traduisant des opinions très différentes sur le dossier syrien et les voies de son règlement et vous invitons à retrouver leur(s) auteur(s).