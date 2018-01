Pourquoi l’armée russe est plus puissante que la britannique? L’éclairage du Telegraph

En dépit du fait que les dépenses de la Russie et du Royaume-Uni liées à la défense sont sensiblement identiques, les potentiels militaires de ces deux États ne peuvent être comparés, a indiqué The Telegraph dans un article.

Après avoir consulté et analysé le budget militaire de la Russie et du Royaume-Uni, le journal The Telegraph est parvenu à la conclusion que l'armée russe est plus puissante que la britannique.

«Étant donné que les dépenses militaires des deux pays sont presque les mêmes, la taille et l'échelle des armées russe et britannique sont foncièrement différentes», lit-on dans le journal.

Selon les récentes données diffusées par l'Institut international des études stratégiques, le budget militaire russe en 2016 s'élevait à 46,6 milliards de dollars, celui du Royaume-Uni à 52,5 milliards de dollars.

En dépit du fait que les dépenses de ces pays sont plus élevées, l'armée russe compte 831.000 militaires contre 152.000 pour l'armée britannique, précise le média.

En ce qui concerne l'équipement militaire, indique The Telegraph, la Russie dispose de 270.000 pièces, alors que les forces armées du Royaume-Uni n'en ont que 82.000 pièces à leur disposition. Par exemple, il s'agit d'environ 2.700 chars et 4.900 véhicules blindés russes contre 227 chars et 623 véhicules blindés britanniques

«Le commandement britannique déclare que la qualité de la plupart de l'équipement russe est incomparable à l'équipement britannique et que le Royaume-Uni se concentre sur les puissances de l'échelle internationale, et non seulement sur la quantité.»

Mais comme le signale le média, la qualité de l'équipement militaire russe s'améliore et par sa quantité il est déjà capable de donner le plein avantage à l'armée russe.

Ainsi, résume The Telegraph, le budget militaire permet au Kremlin de réaliser un vaste programme de modernisation des forces armées, alors que, selon les militaires britanniques eux-mêmes, leur armée sera dépassée d'ici à 20 ans.