Une «Grande Muraille»sera érigée dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, en Chine, annonce le portail China Daily, citant le représentant de la région Shokrat Zakir.

Le fonctionnaire a expliqué cette nouvelle construction par l'idée de renforcer la sécurité de la frontière de l'État sur 5.700 kilomètres, afin de se préserver de «la pénétration de l'extrémisme, du séparatisme et du terrorisme de l'étranger».

«Nous essaierons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir l'absence de lacunes ou de points invisibles dans la protection sociale et dans la sécurité des zones clés», a déclaré le président du conseil régional lors de la 13e Assemblée populaire régionale à Urumqi.

Dans le cadre des mesures de sécurité, les autorités du Xinjiang visent également à augmenter leur contrôle sur internet, ainsi qu'améliorer l'infrastructure dans les zones frontalières, a conclu Shokrat Zakir.

La Grande Muraille est un ensemble de fortifications militaires chinoises construites, détruites et reconstruites en plusieurs fois et à plusieurs endroits entre le IIIe siècle av. J.-C. et le XVIIe siècle. C'est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l'Homme à la fois en longueur, en surface et en masse.