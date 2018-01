L'armée syrienne combat le Front al-Nosra à l'artillerie lourde (vidéos)

Les vidéos montrent les succès de l'armée syrienne, soutenue par son artillerie lourde et l'aviation russe, lors de sa lutte contre les djihadistes du Front al-Nosra dans les provinces de Hama, d'Idlib et d'Alep.

L'armée de terre syrienne a pris le contrôle de nouveaux territoires dans la région de la ville d'Al-Saan située dans l'est de la province de Hama. Suite à un pilonnage nourri des positions des djihadistes du Front al-Nosra dans les villages d'Hajilah, de Totah et d'Aniq,et aux actions des forces terrestres, les djihadistes ont été délogés. Une deuxième route entre Hama et Alep est actuellement ouverte à la circulation, en plus de la route Hanaser, baptisée la Route de la vie.

Dans la province d'Idlib, l'armée syrienne poursuit sa progression marquée par la prise de l'aérodrome stratégiquement important d'Abu al-Duhur qui est essentiel pour le ravitaillement de l'armée dans cette région.

Un participant à l'opération dans la province d'Idlib a raconté à Sputnik que les unités d'élite de l'armée syrienne délogent à une vitesse extraordinaire les djihadistes retranchés dans les territoires sud de la province d'Idlib. Toutefois, les djihadistes offrent une résistance acharnée. Le militaire a particulièrement souligné le succès de l'armée lors de la prise de l'aérodrome d'Abu al-Duhur, ce qui avait permis d'améliorer la communication entre les provinces d'Alep, de Hama et d'Idlib. Pour se venger, les djihadistes ont pilonné l'aéroport avec des charges chimiques, provoquant des suffocations parmi les militaires syriens, dont certains ont eu besoin de soins médicaux, selon l'interlocuteur de l'agence.