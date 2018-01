Analyste slovaque: «L’Europe a toujours besoin du gaz russe»

«Cela plaît ou pas à plusieurs pays, mais les richesses naturelles, notamment le gaz, constituent un avantage économique et géopolitique de la Russie, mais cet avantage de taille à ses limites», a déclaré Petr Tot à Sputnik.

Et d'expliquer que la production de pétrole et de gaz de schiste augmentait aux États-Unis, ce qui provoquait la chute des prix sur les marchés mondiaux d'hydrocarbures. Cette chute se répercutait à son tour de façon négative sur le budget russe.

L'interlocuteur de l'agence estime toutefois que l'UE ne réussira pas sous peu à devenir moins dépendante du gaz russe.

«Si cela avait été si simple, l'Allemagne n'aurait pas commencé à construire le gazoduc Nord Sream-2 conjointement avec la Russie. Les Allemands se seraient tout simplement entendus avec les Norvégiens sur des livraisons de leur gaz. Quoi qu'il en soit, la réalité géographique est telle qu'en matière de livraisons de gaz naturel, l'Europe centrale et de l'est, ainsi que la plus grande partie de l'Europe du sud sont contraintes de coopérer avec la Russie. L'Europe a toujours besoin du gaz russe», a constaté le journaliste.

Selon ce dernier, l'arrêt de livraisons de gaz russe en Europe est très peu probable.

«Si la stabilité en Europe dépend des bonnes relations entre la France et l'Allemagne, la stabilité en Eurasie du nord dépend des bonnes relations entre l'Allemagne et la Russie. Qui plus est, des relations commerciales et économiques stables entre Berlin et Moscou ont une importance fondamentale pour la paix en Europe», a conclu l'interlocuteur de Sputnik.