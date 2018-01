Moscou: l'attaque chimique sur la Goutha attribuée par les USA à Damas non confirmée

Commentant les déclarations de Washington sur la présumée implication de Moscou dans des attaques chimiques en Syrie, le ministère russe des Affaires étrangères a estimé que les États-Unis avaient entrepris une attaque de propagande d’envergure à l’encontre de la Russie.

Le fait de l’attaque chimique sur la Ghouta Orientale, en Syrie, qu’évoquent les États-Unis en accusant la Russie et la Syrie n’est pas prouvé, souligne la diplomatie russe.

«Le 23 janvier, plusieurs représentants de haut niveau des États-Unis ont proféré des accusations fallacieuses contre la Fédération de Russie et la République arabe syrienne pour tenter d'attribuer la responsabilité des incidents impliquant l’utilisation d’armes chimique lors du conflit dans ce pays à Moscou et Damas. En d'autres termes, une attaque de propagande a été lancée avec l'objectif de diaboliser la Russie sur la scène internationale et de saper les efforts du règlement de paix en Syrie».

Détails à suivre…