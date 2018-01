Les USA mettraient au point de nouveaux types d’armes nucléaires

L'Agence nationale de sécurité nucléaire est pleinement concentrée sur la réalisation de quatre programmes ayant pour objectif de mettre au point de nouveaux types d'armes nucléaires, a indiqué son ancien chef dans une intreview accordée à Defense News

«Nous travaillons actuellement essentiellement sur quatre programmes. L'important est que nous y travaillons à plein régime.»

Il n'a pas pourtant précisé de quelles armes il s'agissait.

Comme le signale Defense News, durant les 30 ans qui viennent, l'Agence nationale de sécurité nucléaire entend dépenser plus de 350 milliards de dollars pour la modernisation de son arsenal.

Plus tôt, The Wall Street Journal a annoncé qu'en réaction à l'augmentation des capacités militaires de la Chine et de la Russie, le Pentagone souhaitait mettre au point deux nouvelles unités d'armes nucléaires.