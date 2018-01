Sanctionner l’UE pour coopération avec la Russie? L’Europe s’indigne

Sur fond du nouveau projet de loi adopté par les États-Unis prévoyant de sanctionner des entreprises européennes impliquées dans des projets gaziers avec la Russie, l'Ifop a mené un sondage pour Sputnik visant à mesurer le niveau d'approbation de cette mesure parmi les Européens.

Comme l'on peut le voir sur le diagramme, la majorité des Européens estime que les sanctions américaines à l'encontre d'entreprises européennes constituent un traitement inacceptable des partenaires européens. Cet avis est partagé par 65% des Français, 61% des Allemands et 47% des Britanniques, à la différence des Polonais, dont 39% des sondés sont prêts à accepter les sanctions américaines, même si elles affectent des entreprises européennes

Si en Pologne il y a plus d'opposants aux sanctions parmi les partisans de la gauche (48%), en France cette position est plus activement défendue par les électeurs de droite (79%). Au Royaume-Uni l'intention américaine d'imposer des sanctions à l'encontre d'entreprises européennes est plus activement condamnée par les démocrates libéraux (64%).

Le sondage a été réalisé par l'Institut français d'opinion publique (Ifop) en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Pologne. 3.228 personnes majeures des quatre pays y ont participé. Cette étude est représentative de la population selon les critères du sexe, de l'âge et de la répartition géographique. La marge d'erreur s'élève à 3,1% pour un intervalle de confiance de 95%.

Le projet international d'étude de l'opinion publique Sputnik.Opinions a été lancé en janvier 2015, en partenariat avec les célèbres instituts Populus, Ifop et forsa. Dans le cadre du projet, des sondages sont régulièrement menés dans les pays d'Europe et aux États-Unis sur des sujets sociaux et politiques d'actualité.