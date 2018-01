Et les pays les plus puissants du monde sont...

Les États-Unis, la Russie et la Chine occupent respectivement les trois premières places de la liste des pays les plus puissants du monde en 2018, palmarès établi dans le cardre du rapport des meilleurs pays, un projet de classement et d'analyse de U.S. News & World Report, du groupe BAV de R&Y et de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Viennent ensuite l'Allemagne et le Royaume-Uni qui devance la France, rangée 6e.

Les pays les plus puissants sont définis dans le palmarès comme ceux qui «dominent constamment les titres des médias, préoccupent les hommes politiques et influencent l'économie globale. Leurs politique étrangère et leurs budgets militaires sont rigoureusement suivis».

Le classement évalue 80 pays selon plusieurs critères, dont l'influence économique, la puissance et la qualité de vie. Pour d'évaluer la façon dont ces pays sont perçus à l'échelle mondiale, les auteurs du rapport ont réalisé un sondage auprès de plus de 21.000 personnes à travers le monde, les interrogeant sur 65 facteurs sociaux, économiques, politiques et culturels.

Sur l'ensemble de ces critères, c'est la Suisse qui remporte pour la 3e année consécutive, le titre du meilleur pays du monde. Le Canada occupe pour sa part la deuxième place, le reste du top 5 étant composé de l'Allemagne, classée troisième, suivie par le Royaume-Uni et le Japon. La Russie a, quant à elle, légèrement progressé dans la classement et est désormais rangée 26e.