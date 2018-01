Trump: Israël «doit payer» pour la décision US sur Jérusalem

Israël «payera» pour la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État juif, a déclaré Donald Trump lors de son entretien avec le Premier-ministre israélien Benyamin Netanyahou en marge du Forum économique mondial Davos.

«Je dirais que le sujet le plus compliqué dont ils [les Israéliens et les Palestiniens] devaient discuter était Jérusalem. Nous l'avons retiré de la table et il n'est plus nécessaire d'en parler», s'est vanté le Président américain.

Donald Trump a rappelé son rôle dans le règlement du conflit palestinien.

«Je les ai aidés, en retirant ce problème de la table, ce qui était le plus difficile. Et Israël doit payer pour cela… Vous avez gagné un point, vous devrez céder quelques points plus tard au cours des négociations», a déclaré M. Trump en s'adressant à Benyamin Netanyahou.

Le locataire de la Maison-Blanche a également fait part de sa conviction que les deux parties au conflit étaient prêtes à négocier.

«Ils [les Israéliens] veulent faire la paix et j'espère que les Palestiniens veulent faire la paix», a résumé Donald Trump.

Le 6 décembre dernier, les États-Unis ont reconnu Jérusalem en tant que capital d'Israël. Donald Trump a également pris la décision d'y transférer l'ambassade américaine. Le statut de cette ville est l'une des questions les plus épineuses du règlement pacifique de ce conflit au Proche-Orient. Israël occupe la partie est de la ville depuis la guerre des Six Jours en 1967 et insiste toujours sur le fait que Jérusalem est sa «capitale éternelle et indivisible».

En réponse à la décision de Donald Trump, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 21 décembre une résolution dénonçant la reconnaissance de Jérusalem en tant que capital d'Israël. La majorité écrasante de pays-membres de l'Onu (128 États) ont voté pour cette résolution, tandis que seulement neuf pays s'y sont opposés.