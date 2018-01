Sputnik et les 2e Jeux européens signent un accord de coopération médiatique

L'Agence d'information internationale et de radio Sputnik, qui fait partie du groupe médiatique Rossiya Segodnya, et la fondation «Direction des 2e Jeux européens 2019» ont signé un accord de coopération médiatique.

L'Agence d'information internationale et de radio Sputnik, qui fait partie du groupe médiatique Rossiya Segodnya, et la fondation «Direction des 2e Jeux européens 2019» ont signé un accord de coopération médiatique, dont l'objectif sera d'assurer une couverture opérationnelle et de qualité des Jeux au niveau international. Ce document a été signé par le premier rédacteur en chef adjoint de Rossiya Segodnya Sergueï Kotchetkov et le directeur des communications et des relations publiques de la fondation «Direction des 2e Jeux européens 2019» Alexeï Bogdanovitch. En Russie, les moments forts des compétitions qui se dérouleront à Minsk du 21 au 30 juin 2019 seront couverts par l'agence R-Sport.

«Nous nous réjouissons que Sputnik soit devenu un partenaire médiatique d'une compétition internationale de cette envergure. Cela permettra de montrer toutes nos capacités multimédias au public à travers le monde. La signature de cet accord est un pas important pour le développement de Sputnik», a déclaré Sergueï Kotchetkov.

«Avec la signature de cet accord, nous lançons une nouvelle étape de coopération entre la Russie et la Biélorussie dans l'espace médiatique. Nous comptons sur un travail productif et fructueux avec les sites de R-Sport et de Sputnik. Le document fixe la coopération entre les deux parties, qui vise à promouvoir et à populariser la deuxième édition des Jeux européens en 2019 afin de stimuler l'intérêt des supporters non seulement de Biélorussie et de Russie, mais également du monde entier. Il est réjouissant que nos partenaires comprennent que les Jeux européens sont un grand événement qui attire l'attention générale», a indiqué Alexeï Bogdanovitch.

Les 2e Jeux européens sont une compétition sportive internationale à laquelle participent les sportifs du continent européen tous les quatre ans, sous la direction des Comités olympiques européens. Dans le cadre des 2e Jeux européens, se dérouleront des compétitions dans 15 catégories de sport, dont 10 de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. 208 lots de médailles seront disputés dans 23 disciplines sportives.

Sputnik (sputniknews.com) est une agence d'information et une radio disposant de hubs d'information multimédias dans des dizaines de pays. Sputnik regroupe des sites dans plus de trente langues, une radio numérique et hertzienne, des applications mobiles et des pages sur les réseaux sociaux. Les fils d'actualité de Sputnik paraissent 24h/24 en anglais, en arabe, en espagnol et en chinois.