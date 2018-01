Et si la Main du Kremlin était la meilleure amie de la Défense US?

L'annonce peut paraître étonnante, dans un contexte de multiplication des attentats terroristes et de conflits et tensions sans cesse croissantes au Moyen-Orient. Vous croyez que ce sont là les principales menaces à la sécurité des États-Unis? Que nenni! c'est bien Moscou qui vient «défier la puissance US dans tous les domaines», représentant par là le plus grand danger pour ce pays.

De quoi faire sourire Lockheed Martin et l'ensemble du complexe militaro-industriel des États-Unis, qui vient une fois de plus de remporter une belle bataille. Avec l'aide de la Main du Kremlin, le budget faramineux de la Défense US, vient à nouveau de se voir justifier par l'administration en place, au détriment de réformes sociales ou économiques.

En effet, selon les dires du représentant du Pentagone, «Moscou et Pékin représenteraient une menace croissante» pour les États-Unis, car étant des «puissances révisionnistes» venant défier une armée américaine qui perdrait «son avantage compétitif» dans «tous les domaines de la guerre: air, terre, mer, espace et cyberespace».

Cela revient donc à dire qu'avec un budget d'environ 50 milliards de dollars ( 48,4 milliards de dollars en 2017 ), la Russie parvient à menacer l'armée américaine, qui ne dépense que la bagatelle de plus de 600 milliards de dollars en moyenne par an ( 639 milliards prévus pour 2018 ).

Dans un pays ayant une dette abyssale de 20.000 milliards de dollars, ne disposant pas de sécurité sociale nationale et entamant le début de la fin de l'Obamacare, la note peut paraître salée au citoyen lambda. Mais qu'il se rassure! Le Pentagone et ses amis de l'industrie de l'armement dépensent ces sommes pour la sécurité du pays, menacé par La Main du Kremlin, qui ne cherche qu'à imposer aux Américains sa vision «totalitaire» des choses! Et comme tout le monde le sait, qui veut la paix prépare la guerre…

Cette nouvelle stratégie nationale serait en réalité un accord passé entre la Main du Kremlin et le complexe militaro-industriel des USA. Fichtre, encore une ingérence russe aux États-Unis! Une source anonyme au sein du Pentagone nous a assuré disposer de preuves irréfutables de l'implication russe, mais ne pas pouvoir être en mesure de les dévoiler pour l'instant. Vraiment pas de chance. Car comme nous le savons bien, les «sources anonymes» en savent toujours beaucoup sur les actions de la Russie.