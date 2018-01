Syrie: déstabilisations et hostilités, «fruit de la politique subversive des USA»

À ce jour, plus d’un million de personnes se sont concentrées à Afrine, et des hostilités pourraient y faire des centaines de victimes et déboucher sur une véritable catastrophe humanitaire. Tout cela est le résultat de la politique «sanguinaire» des États-Unis, a déclaré à Sputnik le politologue iranien Hossein Royvaran.