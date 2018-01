Les Kurdes repoussent une attaque turque à Afrine

Le commandement des Unités de protection du peuple (YPG) a annoncé avoir abattu 83 combattants des forces pro-turques lors d'une attaque dans la région d'Afrine.

«Les combattants pro-turques ont attaqué les villages d'Ain-Dakna et de Belule, mais les membres des YPG et des YPJ (unités féminines) étaient à l'affût et 83 combattants ont été tués au cours du combat acharné qui a suivi», a confié à Sputnik le porte-parole du commandement des YPG.

Les forces kurdes ont publié des vidéos qui montreraient les corps des combattants tués. La milice kurde n'a pas révélé ses propres pertes

L'état-major turc a annoncé le 20 janvier le lancement de l'opération Rameau d'olivier contre les milices kurdes positionnées dans la région d'Afrine. Dimanche, une opération terrestre a débuté.

Damas a fermement condamné les actions d'Ankara, rappelant qu'Afrine était une partie indissociable de la Syrie. Moscou a pour sa part appelé tous les belligérants à la retenue et a exhorté à respecter l'intégrité territoriale de la Syrie.