Nouvelle disparition dans le Pacifique: recherche d’un navire avec 50 passagers à bord

Un ferry transportant 50 personnes a disparu dans les îles Kiribati, dans la partie centrale du Pacifique. Les services de secours de Kiribati et de Nouvelle-Zélande sont à la recherche du navire dont la trace a été perdue il y a plus d'une semaine.

Un ferry avec 50 personnes à bord a quitté jeudi 18 janvier le port de l'île de Nonouti, un atoll des Kiribati, pour normalement arriver deux jours plus tard à Tarawa-Sud, capitale des Kiribati.

Cependant, sa trace a été perdue et le bâtiment a été porté disparu. Après sa disparition, les autorités locales ont lancé une opération de recherche et de sauvetage du ferry.

Cette semaine, le service de sauvetage et la Force de défense de la Nouvelle-Zélande se sont joints à l'opération de recherche.

«Nous faisons tout notre possible pour localiser le ferry et les passagers», a déclaré un représentant du Centre de coordination de sauvetage de Nouvelle-Zélande cité par le journal New Zealand Herald.

Le bâtiment est pourtant équipé d'une radio à haute fréquence. On ignore si le navire a assez de carburant et d'eau potable pour les passagers.