Rameau d'olivier: 340 cibles détruites en Syrie selon Ankara

L’état-major turc fait état de 394 Kurdes et membres de Daech tués lors de l’opération militaire menée par Ankara dans le Nord de la Syrie. 340 cibles auraient été touchées.

L'armée turque a éliminé 394 Kurdes (membres du Parti de l'union démocratique, PYD, et des Unités de protection du peuple, YPG, sa branche armée) et terroristes de Daech et détruit 340 cibles depuis le début de l'opération militaire dans la région d'Afrine en Syrie, a déclaré samedi l'état-major général turc.

© AFP 2018 OMAR HAJ KADOUR Afrine: «la Turquie peut juger les étrangers qui combattent aux côtés des Kurdes»

«Les forces armées turques ont perdu trois membres, 30 militaires ont été blessés. Du côté de l'Armée syrienne libre (opposition), on compte 13 tués et 24 blessés», lit-on dans un communiqué obtenu par Sputnik.

L'opération se poursuit comme prévu, selon les militaires.

L'état-major turc a annoncé le 20 janvier le lancement de l'opération Rameau d'olivier contre les milices kurdes positionnées dans la région syrienne d'Afrine. Dimanche, une opération terrestre a débuté. Des soldats de l'Armée syrienne libre y prennent également part.

Damas a fermement condamné les actions d'Ankara, rappelant qu'Afrine était une partie indissociable de la Syrie. Moscou a pour sa part appelé tous les belligérants à la retenue et a exhorté à respecter l'intégrité territoriale de la Syrie.