Et si Trump entretenait une liaison secrète avec l’ambassadrice US à l’Onu?

Depuis la publication du livre «Fire and Fury: Inside the Trump White House» (Le Feu et la fureur: A l'intérieur de la Maison-Blanche de Trump, en français), des scandales sexuels autour de Donald Trump continuent à faire couler beaucoup d'encre. Après avoir été accusé d'entretenir une relation avec une star de films pornographiques, le Président américain est accusé d'avoir une liaison avec l'ambassadrice américaine à l'Onu, Nikki Haley.

Ce vendredi, dans un podcast pour le site Politico, l'ambassadrice a fait taire ces rumeurs, les qualifiant de «répugnantes» et de «très agressives».

«C'est un mensonge éhonté», a-t-elle déclaré au micro du journal. Elle d'ajouter: «À chaque moment de ma vie, j'ai remarqué que si vous dites ce que vous pensez, si vous en êtes sûr et si vous dites ce que vous croyez, il y a un petit pourcentage de gens qui ne l'apprécient pas et la façon dont ils réagissent est d'essayer de lancer des pics, en mentant ou non».

© AP Photo/ Bill Haber Trump nie avoir acheté le silence d’une ex-actrice de films X

Dans son livre, Michael Wolff a écrit que Nikki Haley, la femme la plus haut placée dans l'administration Trump, se positionnait pour succéder à Donald Trump à la tête des États-Unis. Selon les allégations de l'auteur, elle a passé beaucoup de temps en privé avec Donald Trump dans l'avion présidentiel Air Force One et dans le Bureau ovale. «Je ne suis montée dans Air Force One qu'une seule fois et il y avait plusieurs personnes dans la pièce lorsque j'y étais», a affirmé la diplomate.

Le livre Fire and Fury: Inside the Trump White House est paru au début de janvier pour devenir un best-seller aux États-Unis. Il soulève des détails sensibles sur Donald Trump et sa famille. L'ouvrage de Michael Wolff affirme notamment que M.Trump ne comptait pas devenir Président, sa victoire ayant été inattendue pour lui et son épouse, mais aussi que Ivanka, la fille de Donald Trump, souhaiterait devenir la première femme Présidente des États-Unis. Certains conseillers de Donald Trump auraient même été préoccupés par sa santé mentale.

La Maison-Blanche a catégoriquement démenti le contenu du livre et l'avocat de M.Trump a adressé à l'auteur et à l'éditeur un lettre pour exiger de suspendre la publication et la diffusion de l'ouvrage.