Les USA préparent une réponse aux nouveaux armements russes

Ainsi, les États-Unis ont lancé le développement d'une nouvelle version d'obusier automoteur qui serait plus rapide et mieux protégé. Selon le National Interest, ce nouveau canon est un premier pas vers la production d'armes de nouvelle génération surpassant leurs analogues russes.

Selon les concepteurs, le nouveau canon développé sur la base du M109A7 américain sera capable de détruire des cibles ennemies à une distance de 70 km.

«À l'heure actuelle, notre canon est utilisé par l'armée depuis les années 1980. Nous sommes limités en termes de portée et les Russes nous surpassent car ils peuvent tirer à une plus grande distance», a confié au média le général américain David Bassett

Le général a ajouté qu'un canon plus puissant demandait le remplacement des châssis.

Le média souligne également que les armes terrestres sont de plus en plus souvent développées pour attaquer des cibles comme les navires ennemis, les avions et les systèmes de défense antiaérienne basés au sol. Pour y parvenir, les militaires américains se proposent de moderniser leurs armements afin de pouvoir identifier et détruire des cibles ennemies tout en restant à une distance plus protégée.

Le Pentagone a fait savoir que des discussions étaient en cours sur le déploiement de l'artillerie terrestre mobile dans des zones de la mer de Chine méridionale afin de contenir les navires et avions chinois.