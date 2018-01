Le prix des frigos pour l’avion de Trump vous feront bondir!

Selon la base de données sur les marchés publics du Pentagone, les nouveaux réfrigérateurs pour les avions du Président américain coûteront près de 24 millions de dollars.

En décembre 2017, Boeing a obtenu un contrat de 23,7 millions de dollars pour le développement, la production, l'installation et les essais des réfrigérateurs VC-25A G12 / G13.

© REUTERS/ Randall Hill Trump souhaitait un tableau de van Gogh, mais on lui a proposé une cuvette de toilette

Cependant, les réfrigérateurs du «bord numéro un» nécessitent des critères particuliers, relate le portail Defence One.

Cinq grands réfrigérateurs peuvent contenir plus de 25 compartiments. Au total, plus de 3.000 déjeuners doivent être conservés à bord de l'avion pour nourrir l'équipage et les passages pendant plusieurs semaines en cas de nécessité ou de situations imprévues, telles que la guerre par exemple.

Les anciens réfrigérateurs ont été installés en 1990, lorsque l'avion présidentiel Boeing 747 a été mis en service.

La porte-parole de l'Armée de l'Air a cependant déclaré que la fiabilité des vieux réfrigérateurs avait diminué, «surtout dans des conditions chaudes et humides».