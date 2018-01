Trump laisse la porte entrouverte à un retour dans l’accord de Paris sur le climat

Selon des extraits d'une interview que Donald Trump a accordée à la chaîne de télévision britannique ITV et qui sera diffusée dimanche, il est prêt à revenir sur sa décision sur le retrait de l'accord de Paris à condition que ce dernier soit modifié d'une façon favorable pour les États-Unis.

«Si quelqu'un disait "revenez dans l'accord de Paris", il faudrait qu'il soit totalement différent car nous avions un accord affreux», estime M. Trump, selon des extraits de l'interview.

Cependant, le Président américain n'a pas précisé quelles modifications pourraient le satisfaire, bien qu'il ait critiqué l'accord sous sa forme actuelle.

L' accord de Paris sur le climat a été approuvé en décembre 2015 et est entré en vigueur en novembre 2016. Le document détermine le plan d'action mondial nécessaire pour éviter les changements climatiques et le réchauffement global de la planète.

Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat avait été annoncé par le Président américain Donald Trump en juin dernier. Selon le dirigeant américain, l'accord n'est pas honnête à l'égard de son pays et pourrait nuire à ses intérêts économiques, en plus de permettre dans le même temps aux autres pays, en particulier l'Inde et la Chine, de dégager des bénéfices. Donald Trump avait proposé de conclure un autre accord.