La bombe de 450kg retrouvée à Hong Kong enfin désamorcée

Un projectile non explosé, largué sur Hong Kong par un avion américain entre 1941 et 1945, a été découvert sur le chantier d'une nouvelle ligne de métro.

Des démineurs ont désamorcé une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale à Hong Kong, écrit le South China Morning Post.

D'une longueur de 140 centimètres et pesant 450 kilogrammes, l'engin non explosé avait été découvert samedi à une profondeur de 15 mètres lors des travaux de construction d'une nouvelle ligne de métro dans le quartier de Wan Chai.

La bombe retrouvée à Hong Kong n'a toujours pas été désamorcée

Il a fallu plus de 24 heures à une dizaine de démineurs pour neutraliser et extraire les matières explosives contenues dans la bombe. Si l'engin avait explosé, la zone de dégât aurait été d'entre 200 et 300 mètres.

Après l'extraction des explosifs, la bombe a été transportée sur une base des démineurs pour une étude plus approfondie et son élimination définitive.

Les spécialistes ont établi qu'il s'agissait d'une bombe ANM-65, larguée sur Hong Kong par un bombardier américain entre 1941 et 1945. En janvier 2017, un autre projectile américain pesant 220 kilogrammes avait été découvert sur un chantier à Hong Kong.