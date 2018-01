Su-57 russe: pourquoi pourrait-il être un «problème» pour l’Otan?

L'Otan fait face à un sérieux problème, ses membres ne possède pas un avion de chasse équivalant à l'appareil russe de cinquième génération Su-57 , annonce le portail Contra Magazin

Les meilleurs avions de l'Otan sont l'Eurofighter de la quatrième génération, élaboré et fabriqué par des pays de l'Union européenne et l'appareil américain de cinquième génération Lockheed Martin F-22 Raptor. Ce dernier est toutefois sensiblement inférieur à l'appareil européen, selon le portail. Quant au modèle le plus moderne, le F-35, il n'est pas assez performant et difficilement maniable.

L'approche américaine révolutionnaire pour créer des avions de chasse de cinquième génération a été contreproductive, estime Contra Magazin. De plus, ceci a négativement influé sur les forces aériennes d'autres membres de l'Otan.

Pourtant, les concepteurs russes ont choisi le chemin de l'évolution. Ils ont développé leur Su-24, encore en service, y compris en Syrie , au niveau du Su-57 à travers d'autres modèles, souligne l'auteur de l'article.

Dans ce contexte, il se focalise sur l'avion d'assaut embarqué F/A-18E/F Super Hornet qui a aussi connu une solide modernisation à partir de son prédécesseur, le F/A-18 Hornet, et correspond au niveau de l'Eurofighter. En tous cas, le Su-57 surpasse ces deux avions, poursuit l'auteur.

Le Su-57 a effectué son premier vol le 29 janvier 2010. Sa production en petite série a été lancée en 2013 pour tester ses armements.

L'avion a une vitesse maximale de 2.600 km/h et un plafond pratique de 20.000 mètres. Le Su-57 a toutes les caractéristiques de 5e génération: il est furtif, hypersonique, polyvalent, super manœuvrable et doté d'équipements électroniques sophistiqués. Il est capable de rester en vol pendant 5,8 heures.