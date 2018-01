Une explosion frappe Kharkov en Ukraine, des blessés

Une femme et un enfant ont été blessés dans une explosion survenue lundi matin dans la deuxième plus grande ville d'Ukraine, selon la police nationale.

Une explosion s'est produite à proximité d'un magasin à Kharkov , dans le nord-est de l'Ukraine, a annoncé l'antenne locale de la Police nationale ukrainienne.

Sur sa page Facebook, la Police indique qu'une femme de 53 ans et un enfant né en 2016 ont été blessés dans la déflagration avant d'être hospitalisés.

© Sputnik. Gregory Kostin Une explosion retentit dans le centre de Donetsk, en Ukraine

Des enquêteurs et des démineurs sont à pied d'œuvre pour déterminer les circonstances de l'incident, souligne la police.

Kharkov est la deuxième plus grande ville d'Ukraine avec une population évaluée à plus de 1,4 millions d'habitants. Plus tôt au mois de janvier, un homme a trouvé la mort dans l'explosion d'une grenade dans son appartement à Kharkov.