La course aux chasseurs de 5e génération que se livrent les puissances militaires (photos)

Depuis le début des années 1980 de nombreux États développent des programmes de chasseurs de cinquième génération, la plus récente pour les avions de chasse. Sputnik a examiné un vaste éventail de ces appareils, qu’ils soient déjà en vol ou encore à l’état de projet.

© Photo. US Ministry of Defence Plus rapides que le son… Top-13 des aéronefs les plus véloces

Certains projets des chasseurs de cinquième génération sont déjà matérialisés, d'autres n'existent encore que sur le papier.

Lockheed Martin F-22 Raptor (États-Unis)

Les États-Unis ont été le premier pays a testé et mettre en service un avion de chasse de cinquième génération. La décision de son élaboration a été prise en 1981. L'appel d'offres pour le développement d'un premier appareil a été remporté par l'entreprise Lockheed Martin. Les premiers essais en vol du F-22 ont eu lieu en 1997. Ce modèle était tellement révolutionnaire pour son époque que Washington en a interdit l'exportation par une loi fédérale.

© AFP 2018 JUNG YEON-JE Lockheed Martin F-22 Raptor

Les forces aériennes des États-Unis ont commencé à s'équiper du F-22 en 2005. Son production en série s'est poursuivie jusqu'en 2012. En tout, 195 exemplaires des F-22 Raptor ont été livrés à l'armée américaine, y compris des modèles de tests.

Cet avion de chasse n'est pas seulement le premier représentant de cinquième génération, mais il est aussi le seul appareil de ce type qui a été envoyé en opérations dans une zone de conflit, en l'occurrence en Syrie.

Le F-22 est équipé d'un canon automatique M61 Vulcan, de missiles air-air et de bombes guidées. Il peut atteindre une vitesse maximale de 2.410 km/h. Son rayon d'action de est près de 3.000 km.

Lockheed Martin F-35 Lightning II (États-Unis)

© AP Photo/ Northrop Grumman Lockheed Martin F-35 Lightning II

Le développement d'un second avion de chasse américain de cinquième génération a commencé dans les années 1990. En 2000, le prototype du F-35, le X-35, a effectué des essais en vol. Le premier vol de tests du F-35 a eu lieu en 2006. Il y a trois déclinaisons du F-35, l'avion d'assaut, à décollage et atterrissage verticaux et le chasseur embarqué sur le porte-avion.

L'armée américaine utilise ce type d'appareils depuis 2015. En plus, il est exporté dans certains pays, dont le Royaume-Uni, l'Australie et le Japon. Jusqu'à présent, 265 exemplaires de différentes modifications ont été produits.

Cet avion est équipé d'un canon aérien et de missiles air-air et air-sol. Sa vitesse maximale est 1.930 km/h.

Su-57 (Russie)

© Sputnik. Alexander Vilf Su-57

L'URSS a développé son propre programme d'avions de chasse de cinquième génération depuis le début des années 1980, mais il a été suspendu dans les années 1990 à cause de la chute de l'Union Soviétique et du manque de financement. Les travaux ont repris en 2002. En 2010, le prototype de l'avion russe de cinquième génération T-50 a effectué son premier vol. En août 2017, l'avion a reçu le nom Su-57.

Le Su-57 est équipé d'armes standard pour les avions de cette classe: un canon automatique et des missiles air-air et air-sol. Il atteint une vitesse maximale de 2.600 km/h.

La construction en série du Su-57 devrait être lancée en 2018. Une dizaine de Su-57 ont déjà été construits pour la mise au point et les essais.

Chengdu J-20 (Chine)

© REUTERS/ Stringer Chengdu J-20

Le programme chinois de chasseur de cinquième génération a été lancé dans les années 1990. Les premiers tests du prototype Chengdu J-20 ont eu lieu en 2011. Une démonstration publique a été faite lors de l'exposition aérospatiale, Airshow China, en 2016. Il a été mis en service l'année suivante. Selon les autorités chinoises, l'appareil est prêt pour la production en série.

Mitsubishi X-2 (Japon)

© AFP 2018 Toshifumi Kitamura Mitsubishi X-2

Le Japon a lancé le développement de son avion de cinquième génération Mitsubishi X-2 (F-3) au début des années 2000, après que Washington a refusé de lui vendre des chasseurs F-22. Le Mitsubishi X-2 a décollé pour la première fois en avril 2016. Il n'est pas certain que Tokyo souhaite continuer à développer ce projet, alors des chasseurs américains F-35 lui sont actuellement livrés. Une décision définitive doit être prise en 2018.

Qaher-313 (Iran)

© AFP 2018 YOUNES KHANI / MEHR NEWS Qaher-313

Téhéran a annoncé sa volonté de créer son avion de chasse de cinquième génération en 2013. Son prototype, le Qaher-313, a été présenté en 2013 puis en 2017. Toutefois, il n'a pas encore pris les airs. Cela étant, le ministre iranien de la Défense a déclaré que l'avion était prêt à être testé.

Autres projets

D'autres pays développent des programmes similaires mais n'en sont encore qu'à l'étape de conception.

La Corée du Sud et l'Indonésie travaillent à un programme conjoint d'avion de combat, le KAI KF-X, depuis 2008. Le premier vol de son prototype ne devrait pas avoir lieu avant 2020.

​

L'Inde élabore son propre chasseur de cinquième génération, le HAL Medium Combat Aircraft (MCA), dont le premier vol est prévu en 2025. Parallèlement, elle participe au projet russe du Su-57.

Finalised design of the HAL AMCA — India's indigenous single-seat, twin-engine, stealth supermaneuverable all weath… pic.twitter.com/cCyBVTvZTM — Army Complex (@ArmyComplex) 28 октября 2016 г.

​

La Turquie en est au stade des études préliminaires du projet TAI TFX. Ankara espère que son premier vol aura lieu en 2023.

MMU (TF-X) ozellikleri:

•Motor (Engine): 2 x 20,000+ lbs

•Hizmet tavani (Service Ceiling): 55.000+ ft

•Azami hiz (Max Speed): 2 Mach

•Azami menzil (Max Range): 600+ nm (~1100km)

•Azami kalkis agirligi (MTOW): 60.000+ lbs (~27.3t)

•Kanat alani (Wing Area): ~60m²

💻 @TUSASTAI pic.twitter.com/5TxOE1KVvo — Turan Oguz (@TyrannosurusRex) 12 декабря 2017 г.

​