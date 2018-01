La Défense US explique comment elle protégera ses bases des applis de smartphones

Sur fond de scandale lié à l'application mobile Strava, utilisée pour enregistrer des activités sportives via GPS qui a permis de détecter l'emplacement de bases militaires de certains pays, dont les États-Unis, le porte-parole du Pentagone a annoncé au Washington Post que les règles actuelles sur la confidentialité en rapport avec les applications seront revues.

«Nous ne divulguerons pas les tactiques, les techniques et les procédures que nous allons utiliser mais nous croyons que nos commandants sauront assurer le respect des règles établies, visant la protection et la sécurité du personnel. La conception rapide de nouvelles technologies augmente la qualité de nos vies mais porte également un certain nombre de défis à la sécurité. Nous perfectionnons régulièrement nos règles et nos procédures pour réagir à ces défis», a donc commenté Robert Manning.

Les médias américains avaient précédemment annoncé que l'application mobile Strava utilisée pour enregistrer des activités sportives via GPS permettait de détecter des bases militaires sans que les militaires ne s'imaginent dévoiler une information secrète en faisant leurs joggings.

De son côté, le directeur de Strava a annoncé qu'il était prêt à coopérer avec l'État et les militaires pour assurer la sécurité des données.