Poutine: la guerre en Syrie montre que l'armée russe est l'une des mieux équipées au monde

L'armée russe est l'une des mieux équipées au monde et le succès de ses opérations contre les terroristes en Syrie en est une preuve, a déclaré mardi le Président russe Vladimir Poutine.

«L'emploi de nos armes en Syrie a bien démontré que les forces armées russes figurent parmi les meilleurs armées du monde», a indiqué M.Poutine lors d'une conférence scientifique consacrée à l'opération antiterroriste russe en Syrie.

Selon lui, certains matériels russes n'ont pas d'égal dans le monde.

© Photo. Министерство обороны РФ La Russie publie une vidéo de sa frappe de missiles Kalibr à Abou Kamal

Le Président a rappelé que les militaires russes avaient utilisé 215 types d'armes et de matériels sophistiqués, ainsi que la plupart des armements en dotation dans l'armée pour éliminer les terroristes en Syrie. La première utilisation des missiles de grande portée embarqués sur des avions et des navires, surtout des missiles Kalibr et Kh-101 , a été un succès, d'après lui.

«La défaite des groupes terroristes bien équipés a montré l'efficacité de nos forces armées et de la marine», a déclaré M.Poutine.

Les avions stratégiques russes ont aussi connu leur baptême de feu en Syrie, d'après le chef suprême des armées.

«L'aviation tactique et les drones ont bien accompli leur missions, les systèmes de missiles sol-air S-400 et Pantsir, ainsi que les chasseurs ont garanti la domination de nos Forces aérospatiales dans l'espace aérien syrien» où plusieurs pays avaient envoyé des groupes aériens importants, a ajouté le Président.

M.Poutine a également mis en valeur la bonne coordination des forces navales russes pendant l'opération en Syrie et le rôle des avions embarqués Sukhoi Su-33 et MiG-29K. Selon lui, les bâtiments de guerre et les sous-marins ont porté des frappes massives et de précision contre l'infrastructure des terroristes.