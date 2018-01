Facebook durcit le contrôle sur votre fil d’actualités. Pas d’accord? Voici une solution

Le réseau social Facebook vient de durcir le contrôle du fil d’actualités. A présent, vous verrez «plus d’informations sur vos amis, proches et groupes» et moins d’infos des marques que vous aimez et des médias. Comment se débrouiller avec ce nouveau fil d’actualités et ne pas rater les nouvelles importantes? Sputnik a une réponse.